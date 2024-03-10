Şirketlere yine teşvik yağdı: Yatırım miktarları açıklanmadı

2023'ün ağustos ayından beri yatırım teşvik listelerini açıklamayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yılın son 4 ayının listesini topluca açıkladı. Bu kez yatırım miktarları yer almadı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2023 yılının son 4 ayında şirketlere verdiği teşviklerin listesini topluca açıkladı.

Bakanlık, kasım 2023'te yayımladığı ağustos 2023'e dair teşvik listesinden beri yatırım teşviklerini açıklamıyordu. Bu konudaki sessizliğini bozan Bakanlık, 2023'ün eylül, ekim, kasım, aralık aylarına dair yatırım teşviklerini tek bir liste olarak yayımladı.

Evrensel'in haberine göre; şirketlere, teşvik adı altında destek yağdıran Bakanlık, listeye göre 2023'ün son dört ayında 5122 şirketin yatırımları için teşvik verdi. Bakanlığın yatırım teşvik listesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

YATIRIM MİKTARI VE TEŞVİK TÜRÜ LİSTEDE YER ALMADI

2023 ağustos ayına kadar (kasım ayında yayımlanan) hazırlanan listelerde söz konusu şirketlerin yatırım miktarlarına yer veren Bakanlık, bu son hazırladığı listede yatırım miktarlarına yer vermedi.

Önceleri, bu listelerde "öngörülen destek unsurları" adı altında, teşvik türleri de yer alıyordu. Bu kısımda, şirketlere verilen kdv istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, sigorta primi işveren hissesi, vergi indirimi gibi kalemler yer alıyordu (bkz. ağustos 2023 listesi). Bakanlık aylar sonra geciklmeli olarak yayımladığı son toplu listede bu unsurlara da yer vermemeyi seçti.

Ağustos'tan beri Resmi Gazete'de yayımlanmayan listeler bakanlığın sitesinde ilgili sayfada da yer almamıştı.

2023'ün eylül, ekim, kasım, aralık aylarına dair yatırım teşvik listesine göre 5122 şirketin yatırımları için teşvik verildi.

Bakanlığın bundan önceki teşviklere dair son açıkladığı liste olan ağustos ayında da 1301 şirketin 78 milyar 956 milyon 774 bin 642 liralık yatırımlarına destek verilmişti.