Şirketleri teğet geçti

Deprem bölgelerinde sorunlar 6 aydır çözülmeyi beklerken orman, tarım ve mera alanlarını kuşatan maden şirketlerinin işleri bozulmadı. “Su yok” diyen depremzedeyi yalancılıkla suçlayan iktidar, son 6 ayda 112 maden projesine ÇED onayı verdi.

Gökay BAŞCAN

Su gibi en temel ihtiyaçların dahi çözülmediği deprem bölgelerinde sermayenin keyfi yerinde. Binlerce insan konteynırlarda hayatını sürdürmeye çalışırken kentleri yeniden ayağa kaldırması gereken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sermayenin projelerine onay vermekle meşgul. Bakanlık ve bağlı il müdürlükleri depremden bu yana son 6 ayda, 350 projeye onay verdi. Sektörlerin başında madencilik, enerji, sanayi ve hayvancılık geldi.

Ormanları, meraları ve binlerce insanın geçimini sağladığı tarım alanlarını tehdit eden 112 maden projesine onay verildi. 6 Şubat Maraş merkezli meydana gelen depremlerde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce insan da yaralandı. Şehirler adeta yok olurken, depremin etkilendiği illerde hayat normale dönmüş değil. Hatay başta olmak üzere su sorunun dahi sürdüğü kentlerde binlerce insan, konteynırlarda yaşamını sürdürüyor. Barınmanın yanı sıra eğitim, sağlık gibi en temel haklara erişim sağlanamıyor.

350 PROJE ONAYLANDI

İktidar tüm bu sorunlara 6 aydır seyirci kalırken sermayeyi memnun etmeyi unutmadı. Deprem bölgelerinde yağma ve talanın önü açıldı. Şehirleri yeniden inşa etmeyi bırakan Çevre, Şehiriclik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, başta maden, enerji sektörü olmak üzere orman, mera ve tarım alanlarını yağmalayan şirketlere peş peşe izin verildi. Deprem bölgelerinde 350 projeye onay verdi. Aslan payını enerji ve maden sektörü aldı, 112 maden projesi hayata geçecek.

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MALATYA

Maden şirketlerinin kuşattığı Malatya’da depremden sonra yaralarını saramayan bölge halkının yeni talan projeleriyle başı dertte. 28 ÇED onayının verildiği Malatya’da da maden şirketleri krizi fırsata çevirdi. Malatya sınırları içerisinde son 6 ayda 9 maden projesine onay verildi. Depremde yüzde 70’ine yakın yıkılan Doğanşehir ilçesi Çığlı köyünde patlatmalı maden ocağı açmak isteyen şirket önceki gün harekete geçti. Bölgede demir feldspat madeni ve kırma eleme tesisi kurmak için köye gelen CSK Madencilik’e yurttaşlar tepki gösterdi.

ANTEP

Antep’te de depremin ardından projeler hız kesmedi. 46 projeye ÇED onayı verilirken yine maden, enerji ve sanayi sektörleri öne çıktı. 15 enerji, 14 sanayi, 12 sanayi projesine onay verildi.

ELAZIĞ

Depremin ardından afet bölgesi olarak 10 il kabul edilirken, Erdoğan’ın kararlıyla Elazığ da eklendi. Depremin etkilendiği Elazığ’da ÇED karaları hız kesmedi, 42 projeye onay verildi. 25 projeyle ilk başta hayvancılık gelse de doğayı talan projeleri de arttı. 9 maden, 4 enerji projesine ÇED onayı çıktı.

HATAY

Depremden sonra iktidarın neredeyse unuttuğu Hatay’da sermayenin işi tıkırında. 6 Şubat depreminden bu yana 33 projeye çevresel etki değerlendirme (ÇED) onayı verildi. Bölgede gıda sektörüne ilişkin projeler artsa da kamuoyunun yakında tanıdığı Limak, İC İştaş ve Tosyalı gibi holdinglerin demir-çelik tesisi ile enerji yatırımları da bulunuyor. Öte yandan en dikkat çekici olan orman, tarım ve mera alanlarını kuşatan maden projeleri. Depremden bu yana Hatay ili sınırları içerisinde 7 maden projesine ÇED onay verildi.

Hatay Dikmece’de kamulaştırma kararına karşı direniş sürüyor. (Fotoğraf: BirGün)

MARAŞ, URFA

Depremin merkez üssü Maraş’ta 6 Şubat’tan bu yana 18 projeye onay verildi. En çok onay verilen projeler ise maden ve sanayi sektöründe oldu. Onaylanan 7 maden projesinin ikisi bölgedeki termik santrallardan kaynaklı hava kirliliğinin alarm verdiği Elbistan’da açılacak. Urfa’da ise 46 proje ÇED onayından geçti. 25 projeyle enerji sektörü başı çekerken 12 proje ile madencilik sektörü takip etti.

ADIYAMAN, DİYARBAKIR

Depremde büyük yıkıma uğrayan Adıyaman’da sermayenin işleri tıkırında. Depremden bu yana 17 projeye ÇED onayı verilirken bunların sadece 5’i hayvancılıkla ilgili. Diğer 12 proje ise maden, enerji ve sanayi sektörüne ait. Maden projelerine verilen ÇED onayı 7. deprem, Diyarbakır’da binlerce insanı etkilerken sermayeyi teğet geçti. 48 projeye ÇED onayı verilen Diyarbakır’da, 28 maden projesi hayata geçti ya da geçecek. Maden projelerinin başında ise petrol arama geliyor.

Fotoğraf: Depo Photos

ADANA, OSMANİYE, KİLİS

Diğer iller kadar olmasa da depremden ağır etkilenen Adana’da projeler tam gaz devam etti. Son 6 ayda 48 projeye ÇED onayı verildi. Onay verilen sektörler arasında 13 projeyle maden başta gelirken hayvancılık, sanayi ve enerji takip etti.Depremin ardından şirketlerin uzak durduğu iller Kilis ve Osmaniye oldu. Her iki ilde 12’den proje onay verilirken Kilis’te 2 maden projesine ÇED izni çıktı. Kilis’te öne çıkan sektörler gıda ve enerji oldu. Osmaniye’de onaylanan 12 projenin çoğu maden ve enerji sektöründe. 4 maden, 3 enerji projesine onay verildi.