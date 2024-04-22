Sırlarıyla Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Hanım

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Atadan'ın hayatı, Araştırmacı Yazar Nüket Aşkın tarafından 'Sırlarıyla Atatürk'ün Kız Kardeşi Makbule Hanım' adıyla kitaplaştırıldı.

Makbule Hanım’ın çocukluk, gençlik, Cumhuriyet dönemi ve Atatürk sonrası dönemlerinin anlatıldığı kitap, Siyah Beyaz Yayınevi tarafından yayınlandı. Kitap, Makbule Hanım’ın 71 yıllık yaşamını anlatırken Atatürk ile ilgili çok sayıda belge ve fotoğraflar da ilk kez okuyucuyla buluştu. Bu belgeler arasında Atatürk’ün kız kardeşi ve annesiyle mektuplaşmaları, Makbule Hanım’ın eşi Mecdi Boysan’ın dönemin Başbakanı Hasan Saka’dan yardım istediği bir mektup da yer alıyor.

Öykü, belgesel, biyografi türlerinin iç içe geçtiği, özgün bir anlatıma sahip kitapta 165 kaynak, belge ve dokümandan yararlanıldı. Devletin önemli hafızası olarak kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivi, Osmanlı Arşivi, Cumhuriyet Arşivi, Milli Kütüphane, Türk Tarih Kurumu Arşivlerinde yapılan çalışmalar sonucu elde edilen belgeler, Makbule Hanım ile ilgili sır perdesinin de aralanmasını sağlıyor.