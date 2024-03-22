Şırnak Barosu'ndan çocuklara şiddet uygulayan polisler hakkında suç duyurusu

Şırnak Barosu dün Cizre’de kutlanan Newroz sonrası evlerine dönen çocuklara şiddet uygulayan polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 20 Mart'ta on binlerce kişinin katılımıyla kutlanan Newroz sonrası evlerine dönen 6 çocuk polis tarafından şiddete uğrayarak gözaltına alındı.

Polislerin çocuklara Cizre Yafes Köprüsünde şiddet uyguladığına dair görüntülerde çocukların önünü kesen çok sayıda polisin gözaltı işlemi sırasında arkadan yumruk attığı görülüyor.

Bir çocuğu arkadan yumruklayan polisin olaya müdahale etmek isteyen başka bir çocuğa da tekme attığı görülüyor. Olayın basına yansımasıyla Şirnex Barosu işkence uygulayan polisler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

‘OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, baro yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"20 Mart 2024 günü Cizre ilçemizde gerçekleştirilen Newroz etkinliği sonrasında görevli polis memurlarının bir kısım çocuklara şiddet uyguladığı görüntüler basına yansımıştır. Ulusal ve uluslararası yasalarca işkence ve kötü muamele olarak adlandırılan insanlık dışı ve onur kırıcı bu muameleyi kabul etmediğimizi dile getiriyor, görevli memurlar hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ve olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.”