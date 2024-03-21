Şırnak'ın iki ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Olumsuz hava koşulları sebebiyle dün (20 Mart Çarşamba) eğitime bir gün ara verilen Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde bugün de okullar tatil ilan edildi.
Şırnak Valiliği eğitime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu.
Şırnak Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde olumsuz hava nedeniyle bugün tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
DUYURU📢⚠️— T.C. Şırnak Valiliği (@SirnakValiligi) March 20, 2024
Uludere ilçemizde olumsuz hava koşulları nedeniyle;
📌21 Mart Perşembe günü tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmiştir.
📌Engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. pic.twitter.com/F9wuMVlNnX
"Uludere ilçemizde olumsuz hava koşulları nedeniyle; 21 Mart Perşembe günü tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."