Şırnak'ın iki ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle dün (20 Mart Çarşamba) eğitime bir gün ara verilen Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde bugün de okullar tatil ilan edildi.

Şırnak Valiliği eğitime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu.

Şırnak Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde olumsuz hava nedeniyle bugün tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

DUYURU📢⚠️



Uludere ilçemizde olumsuz hava koşulları nedeniyle;



📌21 Mart Perşembe günü tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmiştir.



📌Engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. pic.twitter.com/F9wuMVlNnX — T.C. Şırnak Valiliği (@SirnakValiligi) March 20, 2024

"Uludere ilçemizde olumsuz hava koşulları nedeniyle; 21 Mart Perşembe günü tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."