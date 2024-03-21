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Şırnak'ın iki ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Güncel
  • 21.03.2024 09:44
  • Giriş: 21.03.2024 09:44
  • Güncelleme: 21.03.2024 09:52
Kaynak: Haber Merkezi
Şırnak'ın iki ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Olumsuz hava koşulları sebebiyle dün (20 Mart Çarşamba) eğitime bir gün ara verilen Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde bugün de okullar tatil ilan edildi. 

Şırnak Valiliği eğitime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu.

Şırnak Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde olumsuz hava nedeniyle bugün tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Uludere ilçemizde olumsuz hava koşulları nedeniyle; 21 Mart Perşembe günü tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

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