Şırnak'ta 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Şırnak'ta saat 14.28'de yerin 7 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Şırnak'ta 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Aeft ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şırnak merkezli bir depremin yaşandığını duyurdu.

AFAD verilerine göre, saat 14:28'de büyüklüğü 3.5 olan bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.