Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 asker yaşamını yitirdi, 3 asker yaralı

Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu, Uzman Çavuş Ensar Ertaş yaşamını yitirdi, 1’i ağır 4 asker yaralandı. Kazada ağır yaralanan asker hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şırnak merkez Kayaboyun köyü mevkiinde Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı’nda görevli komandoları taşıyan askeri araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 1 askerin yaşamını yitirdiğini belirlerken, yaralanan 4 asker ise yapılan ilk müdahalelerin ardından askeri helikopterle hastaneye sevk edildi.

Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'nin acil servisinde tedaviye alınan yaralı askerlerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazada ağır yaralanan asker hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AİLESİNE HABER VERİLDİ

Kazada yaşamını yitiren Uzman Çavuş Ertaş’ın Hatay’ın Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki ailesine acı haber verildi. Ertaş'ın bekar olduğu öğrenildi.