Şırnak'ta bir kadını taciz eden uzman çavuş açığa alındı

Şırnak’ta bir kadına tacizde bulunduğu belirtilen uzman çavuş Z.Ç., çevredekiler tarafından dövüldü. Hastaneye kaldırılan Z.Ç., tedavisinin ardından açığa alındı.

Şırnak’ta yolda yürüyen bir kadına tacizde bulunan uzman çavuş Z.Ç., açığa alındı.

Yolda yürüyrn bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle çevredekiler tarafından hastanelik edilen. Z.Ç., tedavisinin ardından Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Z.Ç.'nin açığa alındığı öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Dicle Mahallesi Orman Caddesi’nde uzman çavuş Z.Ç., yolda gördüğü bir kadını taciz etti. Tacize uğrayan kadın, bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine toplananlar, Z.Ç.’yi döverek yaraladı.

Bölgede devriye görevinde bulunan polis ekipleri olaya müdahale etti. Olayla ilgili dört kişi gözaltına alındı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Z.Ç, Valilik kararıyla açığa alındı. Z.Ç. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.