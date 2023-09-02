Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Şırnak'ta çaya giren 2 kuzen boğuldu

Şırnak’ın Uludere ilçesinde çaya giren kuzenler Nurullah Berk (21) ve Resul Berk (18) boğuldu.

Güncel
  • 02.09.2023 14:31
  • Giriş: 02.09.2023 14:31
  • Güncelleme: 02.09.2023 14:32
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Şırnak'ta çaya giren 2 kuzen boğuldu
Fotoğraf: DHA

Şırnak'ın Uludere ilçesinde serinlemek için Habur Çayı'na giren 2 kuzen boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortabağ köyünde oturan Resul (18) ve Nurullah Berk (20), dün akşama doğru serinlemek için Habur Çayı'na girdi.

Kuzenlerin sudan çıkmaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Ekiplerin ve vatandaşların arama çalışması sonucu 2 gencin cansız bedenlerine gece saatlerinde ulaşıldı.

Çaydan çıkarılan gençlerin cesetleri, sağlık ekiplerince otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Çankırıda iş cinayeti: Altyapı çalışmaları sırasında toprak altında kalan işçi öldü
BirGün'e Abone Ol