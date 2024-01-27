Şırnak'ta kayyum yönetimi araç vermedi: Cenaze bagajda taşındı

Şırnak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 75 yaşındaki Emine Güleş'in cenazesinin taşınması için "olumsuz hava koşulları ve mezarlık yeri girişinin dar olması" gerekçesiyle cenaze yakınlarına araç vermedi. Güleş'in cansız bedeni, bir aracın bagajında taşınarak mezarlığa götürüldükten sonra defnedildi. Yaşananlara ilişkin kayyum yönetimindeki Şırnak Belediyesince yapılan açıklamada, "Kent merkezi ve bağlı köylerde devam eden yoğun yağışlar dolayısıyla ve mezarlık girişinin dar ve çalışmaya müsait olmaması nedeniyle iş makinası geri dönmüş ve mezar elle kazılmak zorunda kalınmıştır" denildi.

Şırnak Belediyesi, Emine Güleş isimli kadının cenazesinin mezarlığa taşınması için araç isteyen cenaze yakınlarına "yoğun yağış dolayısıyla ve mezarlık girişinin dar ve çalışmaya müsait olmaması" gerekçesiyle araç vermedi.

MA'da yer alan habere göre, Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 75 yaşındaki Emine Güleş bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Ailesi cenazeyi Şırnak merkeze bağlı Dehlabi köyünde defnetmek için kayyum yönetimindeki belediyeden cenaze aracı istedi.

Ailenin beyanına göre belediye, “aracın lastiği patlamış, şoför yok” gibi gerekçelerle cenaze aracı tahsis etmedi. Bunun üzerine aile kendi imkanlarıyla cenazeyi bir aracın bagajına koyarak götürdüğü köyde defnetti.

"BELEDİYENİN VERDİĞİ HİZMET BU KADAR"

Yaşananlara tepki gösteren Emine Güleş'in yakını Sami Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Şırnak belediyesi bu sabah saat 7’den 9:30’a kadar bir araç gönderemedi. Şırnak Devlet hastanesinden merkeze bağlı Dehlabi köyüne kadar cenazeyi götürecek bir araç göndermedi. Cenazeyi kendi şahsi imkanlarımızla şahsi araçla götürmek zorunda kaldık. ‘Bir aracın lastiği patlak, bir aracın şoförü yok’ bahaneleriyle gönderilmedi. Hepsi yandaş ya. Kimse görevde yok, kimse kimseye söz geçiremiyor. Şırnak belediyesinin millete yaptığı hizmet budur bu kadardır."

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Şırnak Belediyesi olaya ilişkin açıklama yayınladı. Kayyum yönetimindeki belediyenin açıklamasında, Emine Güleş için araç istendiği belirtilerek "İlk andan itibaren ilgili ekiplerimiz ivedilikle merhumenin defnedileceği merkeze bağlı Özveren Köyüne hareket ederek, mezarın hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır. Ancak kent merkezi ve bağlı köylerde devam eden yoğun yağışlar dolayısıyla ve mezarlık girişinin dar ve çalışmaya müsait olmaması nedeniyle iş makinası geri dönmüş ve mezar elle kazılmak zorunda kalınmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"Bahse konu cenazenin vefat haberi cenaze sahiplerinin iddia ettiği gibi saat:07:00'da değil sabah saat: 08.11'de 153 Zabıta İhbar Hattımıza bildirilmiştir. Haberin kayıtlarımıza düşmesi ile ekiplerimiz cenaze aracını tüm olumsuz hava koşullarına rağmen Şırnak Devlet Hastanesinin önünde saat. 09.00'da hazır bulundurmuştur. Cenaze sahipleri ise ekiplerimizin orada bulunmasına rağmen cenazeyi kendi imkânları ile köye götürmek istemişlerdir. 153 Zabıta ihbar hattımıza olayın bildirilmesi, ekiplerimizin hastaneye hareket etmesi ve hastaneye ulaşmaları ile ilgili bütün kayıtlarımız mevcuttur.

Şırnak Belediyesi olarak bugüne kadar şeffaf ve hesap verebilir bir hizmet süreci yürüttük. Ve tüm kesimlere eşit mesafede olduk. Parti, ideoloji gözetmeksizin her hemşerimizin emrinde olduk ve bu hassasiyetle yaklaştık. Tüm art niyetlilere ve gerçeği perdeleyen anlayışlara karşı Şırnak'a, Şırnak halkına hizmet etmekten geri durmayacağız."