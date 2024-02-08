Şırnak'ta site bahçesinde 1'i patlamamış 2 top mermisi bulundu

Şırnak merkeze bağlı Yeni Mahalle Sefine Evleri Sitesi'nde bahçede oynayan çocuklar tarafından 1'i patlamamış 2 top mermisi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mermileri imha edilmek üzere muhafaza altına aldı.

Güncel 08.02.2024 15:15 Giriş: 08.02.2024 15:15

Güncelleme: 08.02.2024 15:20 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA

Şırnak'ta çocukların sitenin bahçesinde bulduğu 1'i patlamamış 2 top mermisi, imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. Olay, öğle saatlerinde, Yeni Mahalle Sefine Evleri Sitesi'nde meydana geldi. C Blok önünde çocukların bulduğu demir parçalarının top mermisi olduğunu fark eden kapıcı, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Top mermilerinin bulunduğu bölgede önlem alındı. İncelemede, mermilerden birinin patlamamış olduğu belirlendi. Top mermileri imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.