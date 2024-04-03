Şırnak'taki 'Van' eyleminde gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

Şırnak’ta, DEM Parti’nin Van'daki seçim sonuçlarına yaptığı itiraz öncesi düzenlenen eylemde gözaltına alınan 10 kişinden 1'i tutuklandı.

DEM Parti'nin Şırnak'ta gerçekleştirdiği eylemde gözaltına alınanlar bir kişi tutuklandı.

DEM Parti Van Büyükşehir Belediyesi adayı olan ve yüzde 55 oyla seçilen Abdullah Zeydan'ın "memnu (yasaklı) haklarının geri alınması" üzerine, mazbata yüzde 27 oy alan AKP adayı Abdulahat Arvas'a verildi.

DEM Parti, dün (2 Nisan Salı) Şırnak'ta kararı protesto etti.

Şırnak'taki eylemde, DEM Parti milletvekilleri Saliha Aydeniz ve Zeki İrmez, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve DEM Parti yöneticileri ile çok sayıda kişi, Şırnak merkez ve Uludere ilçesi seçim sonuçlarına itiraz için İl Seçim Kurulu’na yürümek istedi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis; sadece milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticilerinden oluşan bir ekibin yürümesine izin verdi.

Parti yöneticilerinden oluşan grup, Ömer Kabak Meydanı'ndan yürüyerek seçim kuruluna gitmeye karar verdi.

Heyetin yürüyüşünden sonra kalabalık da peşlerinden gidince polis müdahale etti. Müdahale sonucu 10 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. tutuklanırken, 9 kişi de serbest bırakıldı.