Şırnak Üniversitesi’nden Vatan Partisi yöneticisine suç duyurusu

Şırnak Üniversitesi Senatosu, Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış’ın FETÖ akademi imamı Şerif Ali Tekalan için şiir yazdığını ve rapor hazırladığını iddia eden Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı hakkında suç duyurusunda bulundu. İddiaların ’iftira’ olduğu ifade edildi.

Şırnak Üniversitesi Senatosu tarafından yazılı açıklama yapılarak, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, “Şırnak Üniversitesi Rektörü ve Öğretim Üyeleri hakkında iftira içerikli sahte bilgi ve belgeleri parti merkezinde basın toplantısı düzenleyerek sunan Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı hakkında suç duyurusunda bulunduk. Gerekli hukuki süreç başlatılarak adalet önünde hesabı sorulacaktır. Sahte bir şekilde hazırlanmış bir mektup ve sahtekarca dizayn edilmiş bir fişleme raporunu, mal bulmuş mağribi gibi sahiplenen Vatan Partisi Genel Sekreteri, Aydınlık Gazetesi ve Ulusal TV kanalı çok büyük bir suç işlediğinin farkında olmalıdır. Halkımız şunu bilsin ki marjinal gurupların yargıya intikal etmiş olan bu durumu manipüle etmesine izin vermeyeceğiz. Bir bilim merkezi olan üniversitemizi siyasî çekişmelerin içine çekme çabasına müsaade etmeyeceğiz. Üniversitemiz personelinden birkaç kişinin hırs, arzuları, çıkar edinme ve haksız bir şekilde makam edinme gayretleri çerçevesinde hazırladığı belli olan ve tamamen yanıltma amaçlı düzenlenen fişleme raporları alçakça hazırlanmıştır ve tamamen asılsız bilgiler içermektedir. İddiacı taraflara çağrımız, ellerinde ne tür belge varsa karalama ve siyasi amaçlara alet etmeden yargı mercilerine teslim etmeleridir. Hazırlanan raporda üniversitemizin akademik personeli hakkında tutulmuş gibi gösterilen notlar tamamen ters yüz edilmiş bilgilerden müteşekkildir. Üniversitemiz mensubu olan değerli öğretim üyelerine ’terörist’ denilmesini asla kabul etmiyoruz, basında ismi geçen öğretim üyelerimiz yasalara ve yönetmeliklere uygun çerçevede vazife ifa eden bireylerdir. Bir kurumda hiç kimse yasalardan üstün olamaz. Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış tarafından hazırlandığı iddia edilen ve Şerif Ali Tekalan’a gönderildiği iddia edilen mektup veya rapor tamamen sahte ve düzmecedir. Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış’ın şiir yazdığı asla görülmemiştir. Şiirin profesyonel bir şair tarafından nazmedildiği besbellidir. Kullanılan jargon, Rektör Hoca’nın akademik çalışmalarında kullandığı jargonla asla uyuşmamaktadır” denildi.