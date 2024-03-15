Şırnak Valisi beyaz eşya dağıttı

Haber Merkezi

Yerel seçimlere sayılı günler kala Şırnak Valisi Cevdet Atay, halka beyaz eşya ve gıda malzemesi dağıtmaya başladı. Son haftalarda mahalle mahalle dolaşan Vali Atay, evlerini ziyaret ettiği kimi yurttaşların buzdolaplarının içine kadar baktı.

Valinin talimatı doğrultusunda sonrasında bu ailelere Şırnak Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından televizyon, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, çekyat, çalışma masası ve sandalye gibi eşyalar götürüldü. DEM Partili Zeki İrmez, “Vali, kaymakam ve askeri komuta kademesi AKP il başkanı gibi çalışıyor” dedi.