Şırnak’ta devrilen traktörün altında kalan 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Şırnak’ta devrilen traktörün altında kalan 11 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şırnak’ta seyir halindeyken devrilen traktörün altında kalan 11 yaşındaki Berfin Barış yaşamını yitirdi.

Akşam saatlerinde merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyünde meydana gelen olayda, N.B. (46) idaresindeki traktör kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile traktörde bulunan K.B., F.B. ve Berfin Barış yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, traktörün altında kalarak ağır yaralanan Berfin Barış doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

11 yaşındaki Barış’ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.