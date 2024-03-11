Şırnak’ta şüpheli kadın ölümü

Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Özen köyünde yaşayan 21 yaşındaki Melek Saltan, şüpheli şekilde ölü bulundu. İntihar ettiği iddia edilen Saltan'ın, Şırnak Devlet Hastanesi’nde yapılacak otopsi işlemlerinin ardından köyünde defnedilmesi bekleniyor.

Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Özen köyünde yaşayan Melek Saltan (21), yaşadığı evde şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.

Aile bireylerinin iddialarına göre; dün öğleden sonra banyoya giren Saltan, uzun süre banyodan çıkmadı.

MA'nın haberine göre; bunun üzerine banyo kapısını kırarak içeri giren aile bireyleri Saltan’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

İntihar ettiği iddia edilen Saltan olay yerine çağrılan ambulansla İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan incelemede Saltan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Saltan’ın Şırnak Devlet Hastanesi’nde yapılacak otopsi işlemlerinin ardından köyünde defnedilmesi bekleniyor.