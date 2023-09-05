Şırnak’taki hastanenin inşaatında çalışan yok

Haber Merkezi

Yeşil Sol Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, yapımına yaklaşık bir yıl önce başlanan ve 550 günde inşaatının bitirileceği taahhüdü verilen Şırnak 500 Yataklı Devlet Hastanesinin inşaatına dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

Yapımına 19 Eylül 2022 tarihinde başlanan ve 550 gün sonra tamamlanacağı belirtilen Şırnak 500 Yataklı Devlet Hastanesinin inşaatının durduğu haberlerini gündeme getiren İrmez, "Hastanenin inşaat alanında yaptığım incelemeler ve görüştüğüm sorumlu kişilerin açıklamaları da söz konusu iddiaları doğrular niteliktedir. Yüklenici firmanın hastaneyi teslim süresi 22 Mart 2024’te dolacak olmasına rağmen yani bitime 6 buçuk ay kala halen kaba inşaatın bitmemiş olması söz konusu hastanenin faaliyete girme tarihinin önemli bir süre daha uzayacağını bize göstermektedir.

Yüklenici firmanın ve inşaata yardımcı olan diğer alt yüklenicilerin iş bıraktığına dair ciddi iddialarda söz konusudur. Bitimine az bir süre kala hastane inşaatının kendi takviminden geri bir noktada olması bundan sonraki çalışmaların sağlıklı yürümeyeceğine, denetim, muayene ve kabul işlemlerinin mevzuata aykırılık barındırabileceğine dair şüpheler uyandırmaktadır. Şırnaklı yurttaşların sağlığa erişim hakkı mevcut hastanelerin fiziksel kapasitelerinin yetersizliğinden, sağlık personeli ve ekipman eksikliğinden dolayı ihlal edilmektedir" dedi.