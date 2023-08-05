Sirozla mücadele eden Ufuk Özkan, taburcu oldu

Bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan, taburcu oldu. Özkan, organ nakline ihtiyaç duymadan hastalığı atlattı.

Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan'ın doktoru, oyunucunun taburcu olduğunu duyurdu.

Ufuk Özkan'ın doktoru Onur Yaprak sosyal medya hesabından, "Değerli sanatçımız (artık dostum) Ufuk Özkan'ı 17 gün önce karaciğer yetmezliği bulgularıyla kliniğimize yatırmıştık. Süreç içinde karaciğer değerleri geriledi. Çok şükür nakillik bir durumu olmadı. Kendisini çok sevdiği mesleğine ve setlere devam edecek şekilde taburcu ettik. Bu süre zarfında arayan soran ve sevenleri onu hiç yalnız bırakmamıştı. Bundan sonraki günlerini sağlıkla geçirmesini diliyorum" açıklamasını yaptı.

Doktoruyla pozunu yayınlayan Ufuk Özkan ise, "Taburcu olduk. Prof, dost, sırdaş, messi ve çerkez... Bu ismi unutmayın Prof. Dr. Onur Yaprak... İyi ki" notunu düştü.

Siroz'a yakalanan Ufuk Özkan'ın karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakli başvurusu yaptığı basına yansımıştı. Siroz teşhisi koyulan oyuncu Ufuk Özkan en son yaptığı açıklamada karaciğer nakli olmasına gerek kalmadığını söylemişti.