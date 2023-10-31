Sırp çete lideri Jovan Vukotiç cinayeti: 3 kişi tahliye edildi

İstanbul Şişli’de Sırp çete lideri Jovan Vukotiç’in trafikte uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin aralarında Kavackı olarak bilinen organize silahlı suç örgütünün liderleri Radoje Zivkovic ile Milan Vujotıc'in de bulunduğu 16 kişinin yargılandığı davada 3 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul’da silahlı saldırıda vurulan Sırp çete lideri Jovan Vukotiç'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar avukatlarıyla katıldı. Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Emre Karaağaç, seyir halindeyken aracına 5 el ateş edildiğini, mağdur olduğunu fakat sanık durumuna düştüğünü söyledi.

Karaağaç, "Bir ekmeği bölüştüğüm arkadaşım bu olayda vefat etti. Bu olayda kurtulmam Allah’ın takdiridir. Burada olmayabilirdim. Plakamı çıkarıp arka koltuğa koydum çünkü internete düşsün istemedim. Akrabalarım olay yerine, hastaneye gelir yardımcı olurlar diye aradım. Ambulansı ara bizi bulaştırma deyince onları korumak için aramalarımı sildim" diyerek suçsuz olduğunu ileri sürdü.

Alınan raporda elinde atış artıkları olduğu sorularına ise Emre Karaağaç, olaydan 3-4 gün önce kuzeniyle birlikte av tüfeğiyle atış yaptığını söyleyerek yanıt verdi.

Tutuklu sanık Emircan Sümer ise, "Barış Boyun ile ilişkim olduğu söyleniyor. Sadece yargılandığım davadan onu tanıyorum hiç görmedim. O dosyada suç ortağı olarak gösterildim. İddianamede, benimle ilgili bir bölümde CPS bağlantımın olmadığını söylerken bir başka bölümde motorla kaçan kişilerin düzergâh ile benim CPS’imin uyuştuğunu söyleniyor. Hangisi doğru anlamadım. Bir ayakkabı yüzünden tutuklandım" dedi.

KIRMIZI BÜLTEN SONRASI YAKALANAN SANIK SAVUNMA YAPTI

Motosikleti kullandığı belirlenen ve hakkında kırmızı bülten bulunan sanık Yakup Doğan, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Duruşmada savunma yapan Yakup Doğan da "Beni kaçtı olarak göstermişler. Ben kaçmadım. Telefonum çalındı. Türkiye’de telefon pahalı olduğu için ve maddi durumum olmadığı için biriktirdiğim parayla Gürcistan’a gittim. Orada haberlerde kendi ismimim geçtiğini gördüm. Annemle babamı aradım eve operasyon olduğunu beni aradıklarını söylediler. Ben de korktum. Buraya geleceğimi söyledim. Babamın baskısından ne yapacağımı bilemedim. Korktum" dedi.

"ŞU AN BAKIYORUM TANIDIĞIM İNSANLAR BUNLAR OLAMAZ"

Sanık Asiye Yüksel, "Suçlandığım suç, örgüte üye olmak. Asla benim içinde olamayacağım bir örgüt. Radoje Zıvkovıc’in ses tonunu bile duyunca sinirim bozuluyor benim. Korkuyorum artık. Ben onlara evimi açtım. Ben makinamı verdim hatlı telefonumu verdim. Cinayet olayından 2-3 ay önce araba kiralamak için beni aradı. Artık uzun yıllardır onlara yardımcı olduğum için yorulmuştum artık. Ben bu insanların düzgün insanlar olduğunu düşündüm şu an bakıyorum tanıdığım insanlar bunlar olamaz" dedi ve suçlamaları reddederek tahliyesini istedi.

3 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Erdi Ertan, Asiye Yüksel ve Esad Candan’ın yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.

Tutuklu sanıklar Radoje Zivkovic, Zdravko Perunovic, Yakup Doğan, Elanur Tuna, Emircan Sümer, Emre Karaağaç ve Furkan Yeşil'in tutukluluklarına devam kararı verildi. Duruşma ertelendi.

JOVİCA VUKOTİÇ KİMDİR? NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Sırbistan’da faal olan Kavaka grubuyla husumet yaşayan suç çetesi Skaljari’nin elebaşı Jovan Vukotiç, Mecidiyeköy’de eşinin ve çocuklarının da içinde bulunduğu araçla seyir halindeyken saldırganlar tabancayla 5 el ateş etmişti. Vukotiç vücuduna isabet eden 4 kurşunla hayatını kaybetmişti.

İddiaya göre, Vukotiç'in elebaşı olduğu Skaljari çetesi ve Sırbistan'ın en etkin suç gruplarından Kavaka arasında 2014'ten bu yana husumet vardı.

İki grup arasında 2014'te İspanya Valensiya Limanında kaybolan 300 kilo kokain sebebiyle bir dizi çatışma yaşanmıştı. O çatışmalarda bazı suç örgütü üyeleri de öldürülmüştü.

Suikastin ardından İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda saldırıyı 'Kavackı' adlı suç örgütü yöneticisi Radoje Zivkovic'in Türkiye'deki bağlantıları aracılığıyla gerçekleştirdiği belirlenmişti.

16 Eylül günü gerçekleştirilen operasyonla cinayet zanlıları Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic ile kendilerine yardım ettikleri belirlenen şüpheliler yakalanmıştı.

Hazırlanan iddianamede, Jovan Vukotiç'in Skaljarskı suç örgütünün lideri olduğu, Skaljarskı ile Kavackı örgütü arasında uyuşturucu savaşı yaşandığı belirtildi. İddianamede, örgüt yöneticisi konumundaki şüpheliler Radoje Zıvkovıc ve Milan Vujotıc hakkında, "Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "Tasarlayarak kasten adam öldürme" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından ağırlaştırılmış müebet hapis ve 7 yıldan 17 yıla kadar hapis talep edildi. 6 şüpheli hakkında "Silahlı suç örgütüne üye olma, Tasarlayarak kasten adam öldürme" suçlarından 2 yıl 6 aydan 6 yıla ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası; 8 şüpheli hakkında ise "Örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek ve Tasarlayarak adam öldürme" suçlarından 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.