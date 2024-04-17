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Sırrı Süreyya Önder, TBMM'de oturumu yönetirken rahatsızlandı

TBMM Başkanı Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in devam eden tedavisi nedeniyle istirahat ihtiyacı olduğunu duyurdu.

Güncel
  • 17.04.2024 16:13
  • Giriş: 17.04.2024 16:13
  • Güncelleme: 17.04.2024 17:06
Kaynak: Haber Merkezi
Sırrı Süreyya Önder, TBMM'de oturumu yönetirken rahatsızlandı
Fotoğraf: DepoPhotos

Halkların Demokrasi Partisi (DEM Parti) TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Genel Kurul'daki oturumu yönetirken rahatsızlandı. Oturuma ara verildi.

Önder'le ilgili gelişmeyi daha sonra TBMM Başkanı Bekir Bozdağ açıkladı.

Bozdağ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu hafta nöbetçi grup başkanvekilimiz. Ancak devam eden tedavisi nedeniyle biraz istirahat ihtiyacı oldu. O nedenle kendisinin yerine Meclis yönetimini ben deruhte edeceğim. Sayın başkanımıza buradan acil şifalar dileklerimizi iletiyoruz. Sıhhati gayet iyidir. Sadece bir istirahat ihtiyacı hasıl olmuştur."

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