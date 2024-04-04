Şişecam'da toplu sözleşme

Emek Servisi

Şişecam ve Kristal-İş Sendikası arasında 28’nci Dönem Cam Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandığını duyurdu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimize ait fabrikalarda yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde ve yine şirketimiz bağlı ortaklıklarından Camiş Madencilik A.Ş. Bilecik tesisi için işyeri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 03.04.2024 tarihinde anlaşma sağlanmıştır" denildi.