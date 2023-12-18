Sisi yeniden Mısır Cumhurbaşkanı seçildi

Mısır'daki Ulusal Seçim Kurumu, mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu.

Mısır'da Cumhurbaşkanlığı'na mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yeniden seçildi. Kararı Mısır'daki Ulusal Seçim Kurumu duyurdu.

Seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin yanı sıra Mısır Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Ferid Zehran, Vefd Partisi Genel Başkanı Abdussened Yemame ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hazım Ömer yarıştı.

Mısır’daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri 15 bin hakim ve çok sayıda yerel kuruluşun yanı sıra, 14 uluslararası kuruluştan 220 gözlemci eşliğinde düzenlendi.

Kayıtlı seçmen sayısının 67 milyonu geçtiği Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi 27 vilayetteki 11 bin 631 seçim komisyonunda 10 Aralık’ta başlamıştı.