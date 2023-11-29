Sisi’nin şaibeli seçimine 9 siyasi partiden boykot

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Mısır’da cumhurbaşkanlığı seçimleri 10-12 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Aralarında sol partilerin de bulunduğu 9 muhalefet partisi “Sonuçlar önceden belirlendi” diyerek boykot açıkladı. Evrensel'deki habere göre 109 milyondan fazla nüfusa sahip ülkedeki seçimin favorisi ise mevcut Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi.

Seçimler 10-11-12 Aralık tarihlerinde 3 gün sürecek. Seçimlerin ikinci turu 8, 9 ve 10 Ocak’ta yapılacak. Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi’nin mevcut görev süresi Nisan 2024’de sona eriyor. Seçimlerin ikinci tura kalması beklenmiyor.

Seçimlere, seçilme yeterliliğine sahip 4 aday katılacak. Sisi “yıldız” sembolüyle, Muhammed Farid Saad Zahran ”güneş” sembolüyle, Abd al-Senad Hassan Muhammad Yamamah “palmiye” sembolüyle ve Hazem Ömer “merdiven” sembolüyle kampanya yürütüyorlar.

Mısır Sivil Demokratik Muhalefet Hareketine bağlı dokuz muhalefet partisi, “seçim ortamının sınırları ve sonuçları önceden belirlendiği için” cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmayacaklarını açıkladı. Bu partiler Mısır Sosyalistleri, Sosyalist Halk İttifakı, Al-Dustur, Mısır Komünistleri, Kuruluş Aşamasında Ekmek ve Özgürlük, Arap Demokrat Nasırcılar, Al-Karama, Al-Muhafizin ve Al-Wefaq.