Şişli Belediyesi işçileri ‘koşulları iyileştirin’ dedi

Haber Merkezi

Şişli Belediye binası önünde bir araya gelen DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası üyeleri açıklama yaparak, geçinemediklerini söyledi. DİSK İstanbul Avrupa Yakası 3 No’lu Şube Sekreteri Neşe Karaçimen, "Biz işçilerin ürettiği hizmetler üzerinden politik alanlarda yer tutmaya çalışan yöneticiler, emekçilerin alın terinin karşılığı olan ücretleri vermekten kaçınmıştır. Belediye yönetiminin güncel ekonomik koşullardan bihaber şekilde tavır alması kabul edilemez." dedi.

Karaçimen, adil, eşit ve insan onuruna yakışır biçimde yaşamak istediklerini dile getirerek, "Bugün İstanbul’da 4 kişilik bir ailenin asgari geçim sınırı en az 47 bin TL iken biz işçilere reva görülen ücret ise 27 bin TL’dir. Karşı karşıya kaldığımız sefaleti Şişlili yurttaşların ve kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.