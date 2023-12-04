Şişli Belediyesi'nden "Afette Engelli Olmak" paneli

Şişli Belediyesi, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde "Afette Engelli Olmak" isimli bir panel gerçekleştirdi. Panelde, "engelsiz bir hayatı desteklemeye devam" vurgusu yapıldı.

Dünya genelinde engelli bireylerin haklarına ve yaşamlarına dikkat çekmek, toplumsal farkındalık oluşturmak için 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kutlanıyor.

Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında alınan bir kararla her yıl 3 Aralık'ta kutlanmaya başlandı.

Şişli Belediyesi, Dünya Engelliler Günü kapsamında, alanında uzman isimlerin konuşmalarıyla “Afette Engelli Olmak" paneli düzenledi.

İstanbul'da Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen panelde, Prof. Dr. Göksenin İnalahan, Jeoloji mühendisi Hakan Özdemir, Dr. Yıldırım Güngör ve Şişli İşitme ve Konuşma Engelliler Derneği Başkanı Güler Dağıdır konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, "engelsiz bir hayatı desteklemeye devam" vurgusu yapıldı.