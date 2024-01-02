Şişli'de İETT otobüsü kaza yaptı: 9 kişi yaralı

İstanbul'da Şişli’de seyir halindeki İETT otobüsünün, park halinde bulunan hafriyat kamyonuna çarpması sonucu otobüs şoförü ve 8 yolcu yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Şişli'de seyir halindeki İETT otobüsü, park halinde bulunan hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada otobüs şoförü ve 8 yolcu yaralandı.

DHA'nın aktardığına göre, kaza, saat 06.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen İETT otobüsü, inşaatın önünde park halinde bulunan hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpma sonucu otobüsün şoförü ve araçta bulunan 8 yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.