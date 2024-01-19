Şişli'de metruk binada yangın: 1 cansız beden bulundu

İstanbul'un Şişli ilçesinde saat 06.30 sıralarında 2 katlı metruk binanın giriş katında yangın çıktı. Yangında İ.Y. isimli bir kişinin cansız bedeni bulundu.

İstanbul'da metruk bir binanın giriş katında çıkan yangında 1 kişinin canız bedeni bulundu.

Olay, Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Hasat Sokak'ta saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan iki katlı metruk binanın girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Binada yapılan incelemede içeride hareketsiz yatan bir kişi olduğu tespit edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 30 yaşındaki İ.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından cansız beden, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mahallede ikamete den Erdal Güney, gece saatlerinde bir kişinin binaya girerek ısınmak için ateş yaktığını veya madde kullanmış olabileceğini belirtti.