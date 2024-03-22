Şişli Kent Konseyi AVM’ye karşı eylemde

Haber Merkezi

Şişli Kent Konseyi, tüm itirazlara rağmen Taşyapı tarafından AVM ve rezidans inşaatına başlanan arazinin, deprem toplanma alanı olması için oturma eylemi başlattı.

İstanbul’un Şişli ilçesinde rezerv yapı alanı olarak kullanılması mahkeme tarafından iptal edilen üç parselden oluşan arazi 8 Ağustos 2022’de ikinci kez rezerv yapı alanı ilan edildi. Bunun üzerine Taşyapı İnşaat, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı’ndan aldığı izinle Şişli Merkez Mahallesi’nde 72 katlı bir rezidans ve alışveriş merkezi (AVM) inşaatına başladı.

Duvar’ın haberine göre, Şişli Kent Konseyi ve Şişlililer, inşaatın başladığı alanın önünde nöbete başladı. Nöbetin her gün devam edeceğini belirten mahalleli, alanın deprem için hazırlanmasını istediklerini söyledi. Nöbet öncesi açıklama yapan Şişli Kent Konseyi Başkanı avukat Şükran Eroğlu, mücadelenin yıllardır devam ettiğini dile getirdi.