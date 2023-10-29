Şişli’de Cumhuriyet’in 100'üncü yılı coşkuyla kutlandı

Şişli’de Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlandı. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in ev sahipliğinde düzenlenen yürüyüşe binlerce İstanbullu eşlik etti. 29 Ekim coşkusu, Maçka Demokrasi Parkı’nda Melike Şahin konseriyle devam etti.

Şişli’de Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlandı. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in ev sahipliğinde düzenlenen yürüyüşe binlerce İstanbullu eşlik etti. 29 Ekim coşkusu, Maçka Demokrasi Parkı’nda Melike Şahin konseriyle devam etti.

Şişli Belediyesi Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Binlerce vatandaş, Halaskargazi’deki Şişli Atatürk Evi Müzesi önünde kortej oluşturarak bayraklarıyla Maçka Demokrasi Parkı'na yürüdü. Maçka Parkı’nda ise Melike Şahin konseri ile birlikte kutlamalar devam etti.

7'DEN 70'E HERKES CUMHURİYET'E SAHİP ÇIKTI

Cumhuriyet'in 100. yılının coşkuyla kutladıklarını belirten Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, "Bugün gerçekten çok önemli. Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutluyoruz. Biz zaten haftalardır, aylardır bu ana hazırlanıyorduk. Dolayısıyla vatandaşımızın coşkusu, toplumun cumhuriyete sahip çıkması hepimizi duygulandırdı. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk. 7’den 70’e herkes cumhuriyete sahip çıktı. Bu da Türkiye’nin geleceği açısından çok önemli bir figür. Umuyorum ki, hepimiz bu güzel ülkede sağlıklı, sorunsuz, savaşsız, barış ortamında yaşarız. Bunu da cumhuriyete borçluyuz’’ dedi.