Site aidatlarına düzenleme geliyor: Tavan sınır gündemde

Kirayla yarışan fahiş aidatlar için yasal çerçeve hazırlanıyor. Yönetim sertifika verilmiş profesyonellere devredilecek, denetimi de bakanlık yapacak. Site aidatları içinse tavan fiyat uygulaması gündemde.

Fahiş aidat tartışmaları sürerken, aidatlar için yasal çerçeve hazırlandığı, yönetimin sertfikalı profesyonellere devredileceği, denetimi bakanlığı yapacağını belirtiliyor.



Site sakinlerinin tepkisine yol açan fahiş aidat ücretleri için harekete geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet ve İçişleri bakanlıklarının hazırladığı yasal çerçeveye son şekli verildi. Çalışma, Meclis'e sunulacak. Buna göre, herkes site yönetemeyecek.



Sabah’ın haberine göre, sertifika almış tesis yönetim şirketleri site yönetimlerine talip olabilecek. Şirketlerin denetimini de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bağımsız denetçilerle birlikte yapacak. Sitelerin bütçeleri, nereye harcama yapıldığı, ne kadar aidat toplandığı her yıl denetlenecek. Defterleri incelenecek.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılacak. Siteleri yöneten tesis yönetim şirketlerine mesleki standartlar getirilecek. Bu standartları sağlayan firmalara sertifika verilecek. Sektörün meslek tanımı yapılacak.

TAVAN FİYAT UYGULAMASI GÜNDEMDE

Temmuz'da asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zammın ardından site aidatlarında da ara dönem artışları başlamış, bazı sitelerde yüzde 70'e varan oranda zamlar gerçekleşmişti. Yüksek zamlar fahiş artış olarak nitelendirilecek ve yüzde 30'luk tavan sınırı uygulamasına geçilecek.

10-15 BİN LİRAYI BULUYOR

Aidatların artması ile binalardaki kiracılar, mülk sahipleri ve yöneticiler arasında gerilim yaşanmaya başlamıştı. Son yılların en büyük gider kalemleri arasına giren aidatlar özellikle İstanbul'da yurttaşın büyük tepkisine neden oluyor. İstanbul'da lüks villaların bulunduğu butik sitelerde aidatlar 20-36 bin lira arasında değişiyor. Lüks rezidanslarda ise aidatlar 10-15 bin lirayı buluyor.