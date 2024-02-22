Sitede ‘usulsüz ihale’ yürüyüşü: Site yönetiminin istifası istendi

Türkiye’deki hemen her yönetim biriminde ihale usulsüzlükleri yaşanıyor. İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki 604 dairenin bulunduğu sitede oturan yurttaşlar, site yönetimine tepki gösterip yürüyüş düzenledi. Yürüyüş, görev süresi dolan site yönetiminin, oturanların bilgisi olmadan 11 milyon 200 bin TL'lik dış cephe boyası ve 4 milyon 500 bin TL'lik asansör ihalesi yapması nedeniyle gerçekleştirildi. Konunun yargıya da taşındığı öğrenildi.

İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yalı Mahallesi'nde bulunan 604 daireli bir sitenin sakinleri, dün saat 20.30 sıralarında mevcut site yönetimine tepki göstermek için sitenin araç girişinde toplanıp "Yönetim istifa" sloganları eşliğinde site içerisinde yürüyerek yönetime tepki gösterdi.

Bu sırada dairelerinde bulunan bazı site sakinleri de evlerinin ışıklarını açıp kapayarak protestoya destek verdi. Site yönetiminin hizmet süresinin Mart 2023'te sona erdiğini belirten site sakinleri, yönetimin bu süreyi uzatmak için notere başvurduğunu ve bu süreyi uzattıklarını ifade etti. Yurttaşlar, 10 Mart'ta yapılacak seçime kısa bir süre kala site yönetiminin, kendilerinden habersiz 11 milyon 200 bin TL'lik dış cephe boyası ve 4 milyon 500 bin TL'lik asansör ihalesi yaptığını ileri sürdü.

“604 KAT MALİKİNİN 602'SİNİN BİLGİSİ YOK”

Ayrıca, kat maliklerine gerekçe gösterilmeden 659 TL aidat alındığını belirten sitenin denetim kurulu üyesi Suat Doğanlarlı, "İçinde bulunduğumuz yönetim kendi başına burada 604 dairenin bilgisi olmadan birtakım işler yapıyor. Yönetim, siteyi yetkisi olmadığı halde yüklü miktarda borçlandırmıştır. Yapılacak seçime rağmen bu ihaleler yangından mal kaçırırcasına alelacele gündeme getirilmiştir. Burada kimse yapılmasına karşı değil ama işin kurallarına uygun yapılmamasından, şartnamelerin hazırlanmaması ve tekliflerin değerlendirilmemesinden dolayı kat malikleri bu duruma karşıdır" dedi.

604 kat malikinden 602'sinin dış cephe boya ihalesinden haberinin olmadığını belirten Doğanarlı, "Yönetimin burada yaptığı iki iş var, asansör ve dış cephe ihalesi. Dün siteye gelen TIR'ları ve malzemeleri görünceye kadar kat maliklerinin bilgisi yoktu" diye konuştu.

“ASANSÖRLERE BİNMEYE KORKUYORUZ”

Geçen 6 Mayıs'ta bir asansörün düştüğünü ve içerisinde oğlunun bulunduğunu belirten site sakinlerinden Murat Uçan, "Bu asansörlerin 4 buçuk milyon liraya revize edildiğini söylediler. Bir kez benim çocuğum içerisindeyken asansör düştü. Bu, revizyon edildiği söylendikten sonra meydana geldi. Mahkeme süreci hala devam ediyor. Binmeye korkuyoruz" dedi.

“İHALE KOMİSYONU KURULMADI”

44 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ihale komisyonlarında görev yaptığını belirten site sakinlerinden Ahmet Mutlu ise "Herhangi bir ihale komisyonu olmadan 2 kişi ile ihale alıyorlar. Kendilerine 'İhale komisyonunuz var mı?' sorusunu sorunca yönetim kurulu başkanından 'Yönetim ihale komisyonudur' cevabını aldım. Yapılan iş kanunsuz ve usulsüzdür" diye konuştu.