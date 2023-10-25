Sivas'ta 8 kişinin öldüğü kazayla ilgili otobüs şoförü tutuklandı
Sivas’ta yolcu otobüsünün şarampole devrildiği 8 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şoför S.A, "birden fazla kişinin yaralanmasına ve ölümüne sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklandı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı yolcu otobüsü kazasıyla ilgili gözaltına alınan şoför tutuklandı.
Kazada yaralanan şoför S.A, Malatya'da tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
S.A. çıkarıldığı hakimlikçe "birden fazla kişinin yaralanmasına ve ölümüne sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklandı.
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NE OLMUŞTU?
İstanbul-Van seferini yapan Van Gölü Turizm'e ait S.A. yönetimindeki 44 AK 213 plakalı yolcu otobüsü 15 Ekim'de, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkisinde yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmiş, 7 kişi olay yerinde, 1 kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Kazada, 39 kişi de yaralanmıştı.