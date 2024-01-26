Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan Kadıköy Belediyesi'ne ait otobüs devrildi: Yaralılar var

Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan İstanbul Kadıköy Belediyesi'ne ait otobüs devrildi. Kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Sivas’ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

İstanbul Kadıköy Belediyesi'ne ait cenaze yakınlarını taşıyan otobüs, Kurtlapa-Asarcık köyleri arasında devrildi. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si ağır 14 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildiği değerlendirilen otobüstekilerin, Asarcık köyündeki bir cenaze törenine katıldıkları ve İstanbul'a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.