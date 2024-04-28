Sivas'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Sivas'ta inşaatın 6'ncı katından düşen 52 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

Sivas'ta, çalıştığı inşaatın 6’ncı katından düşen 52 yaşındaki kalıp ustası Fahri Arı, hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Huzur Mahallesi'ndeki 6 katlı inşaatta meydana geldi.

İnşaatın 6'ncı katında çalışan kalıp ustası Fahri Arı, dengesini kaybedince zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Arı, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Fahri Arı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.