Sivas'ta kar nedeniyle 48 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yoğun kar, fırtına ve tipi nedeniyle 48 köy yolu ulaşıma kapandı.

Güncel 27.11.2023 11:22 Giriş: 27.11.2023 11:22

Güncelleme: 27.11.2023 11:25 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 48 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 48 köy yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Ulaşım sağlanamayan köy yollarında ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor. Batman’da motosiklet ve motokuryelere fırtına yasağı