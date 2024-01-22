Sivas'ta kar ve tipi: 158 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 158 köy yolu ulaşıma kapandı. Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Güncel 22.01.2024 12:32 Giriş: 22.01.2024 12:32

Güncelleme: 22.01.2024 12:33 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 158 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 158 köy yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Ulaşım sağlanamayan köy yollarında ekiplerin çalışmaları sürüyor. Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.