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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu, 7 kişi yaşamını yitirdi. Yaralı 40 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Güncel
  • 15.10.2023 07:49
  • Giriş: 15.10.2023 07:49
  • Güncelleme: 15.10.2023 10:31
Kaynak: AA
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı
Fotoğraf: AA

Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu, 7 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı.

İstanbul-Van seferini yapan Van Gölü Turizm'e ait S.A. yönetimindeki 44 AK 213 plakalı yolcu otobüsü, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı.

Kazada, 7 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 40 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yoğun yağışın etkili olduğu bölgede, devrilen otobüsün kaldırılması çalışmaları sürüyor.

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