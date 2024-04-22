Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 2
Süper Lig’in 33. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Ferdi Kadıoğlu ceza sahası sol köşesinden topu penaltı noktasına gönderdi. Dzeko’nun şutunda Ali Şaşal Vural topu çıkarttı.
57. dakikada Koita sağ kanattan sürdüğü topu İbrahim’e verdi. İbrahim’in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Koita topu ağlarla buluşturdu. 1-1
65. dakikada Dzeko ceza sahası sağ çaprazından yaptığı şutta kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.
80. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan İsmail Yüksek, ceza sahası içine yaptığı ortada İrfan Can Kahveci düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
90+4. dakikada Rey Manaj’ın kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 2-2