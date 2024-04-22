Sivasspor-Fenerbahçe maçının yabancı VAR hakemi belli oldu

Sivasspor-Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Lig maçına VAR hakemi olarak Alman hakem Benjamin Brand atandı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının kapanış maçında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Zirveyi yakından ilgilendiren maçta yabancı VAR hakemi olarak Almanya Futbol Federasyonu'ndan Benjamin Brand görev yapacak.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

Sivasspor - Fenerbahçe maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. Mücadelenin orta hakemi olarak Cihan Aydın görev yapacak.