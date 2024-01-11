Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasında 11'ler belli oldu

Süper Lig'de 4 Eylül Stadı'nda oynanacak Sivasspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'de ertelenen 16'ncı hafta müsabakasında Sivas 4 Eylül Stadı'nda Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmada ekiplerin ilk 11'leri belli oldu.

Sarı kırmızlılarda teknik direktör Okan Buruk, sürpriz bir isme görev verdi.

Sezon boyunca Galatasaray'da istikrarlı bir performans sergileyen Sacha Boey'un yerine Ali Turap Bülbül'e ilk 11'de yer aldı.

Ağrıları bulunduğu söylenen Boey ise kadroya alınmadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sakatlığı bulunan Sacha Boey ve Kaan Ayhan'a ilişkin "Geri dönen oyuncular oldu. Boey'i oynatmak istiyorduk ama oynayamayacak olduğunu bizi iletti. Kaan'ı antrenmanın başında ağrısı olmuştu bugünü bekledik. Oynayabilecek durumda olmadığını gördük. Ali Turap'la dün çalışmıştık. Oyun felsefimizi bilen bir oyuncu. Onun için de bir şans" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada ilk 11'ler ise şu şekilde:

Sivasspor: Ali Şaşal, Uğu, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Alaadin, Kvet, Charisi, Hakan Arslan, Koita, Barrow

Galatasaray: Muslera, Ali Turap, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Kerem Demirbay, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Halil.