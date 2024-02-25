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Sivasspor-Pendikspor maçında sahaya ambulans girdi: Bartuğ Elmaz hastanelik oldu

Süper Lig’in 27. haftasında oynanan Sivasspor-Pendikspor maçında Bartuğ Elmaz, ikili mücadele sonrası sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Spor
  • 25.02.2024 14:05
  • Giriş: 25.02.2024 14:05
  • Güncelleme: 25.02.2024 14:08
Kaynak: İHA
Sivasspor-Pendikspor maçında sahaya ambulans girdi: Bartuğ Elmaz hastanelik oldu

Sivasspor ile Pendikspor’un karşılaştığı Süper Lig’in 27. hafta maçında talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Sivas atağında yapılan ortaya hareketlenen genç oyuncu Bartuğ Elmaz, Pendiksporlu futbolcu ile çarpıştı. Yerde kalan Elmaz, yerden kalkamayınca sahaya giren ambulansla hastaneye götürüldü.

Kırmızı-beyazlı oyuncunun bilincinin açık olduğu ve hastanede MR’nın çekildiği öğrenildi.

Öte yandan maça devam edemeyen oyuncunun yerine Charis Charisis dahil oldu. 

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