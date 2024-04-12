Sivasspor, Trabzonspor'u deplasmanda tek golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Trabzonspor kendi evinde Sivasspor'u konuk etti. Paparak Park'ta oynanan karşılaşmayı Sivasspor 1-0 kazandı.

Sivasspor'a galibiyete taşıyan golü 52. dakikada Menig kaydetti. Golün asistini ise Rey Manaj yaptı. Bu asist Manaj'ın Türkiye kariyerindeki ilk asisti oldu.

Bu skorun ardından Sivasspor puanını 44'e yükseltirken Trabzonspor, 52 puanda kaldı.

Önümüzdeki hafta Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Trabzonspor ise deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak.