Sivas’ta düğünde silahlı kavga: 2 ölü 1 yaralı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli B.S. gözaltına alınırken, kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada, 2 kişi öldürüldü. Bir kişi de yaralandı.

Aşağıçakmak köyünde dün saat 20.00 sıralarında, düğün sırasında davetli iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.S. üzerinde bulunan tabancayla otomobillerine binen Mustafa Boyraz, Zekeriya Çakmak ve İbrahim Çelebi'ye ateş etti.

İbrahim Çelebi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Mustafa Boyraz ve Zekeriya Çakmak Yıldızeli ise hastaneye kaldırıldı. Zekeriya Çakmak da hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli B.S. ise yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.