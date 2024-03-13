Sivas’ta sendikalı işçiler dokuz gündür direniyor

Sivas RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş. Fabrikası’nda, 6 işçi DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası’na üye oldukları gerekçesiyle işten atıldığını ileri sürdü. Fabrika önünde 9 gündür direnen işçilerden Gökhan Çetin, “2020’den beri sendika davamız yasal olarak devam etmekte. 2024 yılında sonuçlanmış bir şekilde sendika olarak fabrika içerisine girdik. Sendika davası yüzünden biz tazminatsız olarak işten çıkarıldık. Bu haklı kararımıza, davamıza devam edeceğiz. Bu zalim yönetime ‘dur’ diyeceğiz” dedi.

Nakliyat-İş Sendikası Genel Sekreteri Erdal Kopal, şöyle konuştu: “Örgütlenmemizi tamamlayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 1 Mart itibarıyla yetki başvurusunda bulunduk. Çoğunluk tespitimiz geldikten sonra işveren, buradaki sendikal örgütlenmeyi duyduğunda 6 arkadaşımızı işten attı. İşverenler haksız, hukuksuz, yasa tanımaz tavırlar sergiliyor.” Şirket yetkilileri, işçilerin neden işten çıkarıldıkları sorusuna yanıt vermedi.