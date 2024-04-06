Siverek'te seçimin yenilenmesi kararı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, İl Seçim Kurulu'nun seçimin yenilenmesine karar verdiği bildirildi.

Şanlıurfa İl Seçim Kurulu, AKP’nin 64 oy farkı ile birinci parti olduğu Siverek'te Yeniden Refah Partisi'nin itiraz başvurusu üzerine seçimlerin iptaline karar verdi.

Yeniden Refah Partisi usulsüz oy kullanımı ve geçersiz sayılan oyları gerekçe göstererek Siverek İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yaptı. İlçe Seçim Kurulu itirazı reddetti. Yeniden Refah Partisi itirazını Şanlıurfa İl Seçim Kurulu'na taşıdı. Şanlıurfa İl Seçim Kurulu, itirazı kabul ederek seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

31 Mart Yerel Seçimlerinde; Siverek’te AKP adayı Ali Murat Bucak 45 bin 369 oy alarak yüzde 40,23 ile seçimi kazanmıştı. Yeniden Refah Partisi adayı Hasan İzol ise yüzde 45 bin 305 oy alarak yüzde 40,17 ile seçimi ikinci bitirmişti.

HİLVAN'DA DA SEÇİMİN TEKRARLANMASI KARARLAŞTIRILMIŞTI

Yüsek Seçim Kurulu (YSK), Urfa'nın Hilvan ilçesinde DEM Parti'nin 521 oy farkla kazandığı seçimin tekrarlanmasına karar verdi.

Hilvan'da pusulaların yakıldığına dair görüntüler kamuoyuna düşerken mevcut Hilvan Belediye Başkanı ve AKP'nin adayı Aslan Ali Bayık'ın adamlarının seçim merkezini basarak oy çuvalların kaçırıp yaktığı belirtilmişti.

Buna rağmen DEM Parti'nin kazandığı seçimin tekrarlanması kararını YSK de onayladı. Yeni seçim tarihi 2 Haziran olarak belirlendi.