Siyanürle ağır ölüm

Doğanın kâr hırsıyla talanı devam ediyor. Erdoğan'ın imzasıyla Niğde'de tarım arazilerinde altın ve gümüş madeni için acele kamulaştırma kararı verildi. Muhalefet “Siyanürlü aramayla bölge zehirlenecek” dedi.

Haber Merkezi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Niğde’de altın ve gümüş madeni kurulması için acele kamulaştırma kararı alındı.

Niğde’nin merkez ilçesine bağlı Gümüşler beldesinde bulunan altın, gümüş madeninin genişletilmesi için 4 parsellik tarım arazisi Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün 29 Kasım 2022 tarihinde kamulaştırma kararı verilen bölge için “Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş” isimli şirkete ruhsat verdiği ortaya çıktı.

MERA ALANLARI YOK EDİLECEK

Karara tepki gösteren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer kamulaştırmanın Niğde merkez, Bor ve Ulukışla bölgesi için ciddi risk yaratabileceğini ifade etti. Gürer şunları ifade etti: “Altın madeni çıkarılıp işleme aşamasında siyanür kullanılıyor. Niğde bir tarım kentidir. Hayvancılık ve çiftçilik ile geçim sağlanmaktadır. Bu arada mera ve tarım alanları farklı yatırımlara kurban ediliyor. Gümüşler altın aranacak bölge ve bunu işleme tesisi de kot farkı ile il merkezi ve Bor ile Ulukışla bölgelerinde yüksektedir. Bölge su kaynakları ve toprak dokusu için riskli yapıya sahip. Birilerine zenginlik sağlarken bölge tümden riske atılmamalıdır. Siyanür ile sağlanacak üretim tümden Niğde ilini tehdit eder boyuta ermesi olasılıktır. Bu karardan vazgeçilmeli.”

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ise kararın çevresel ve sosyal etkileri yeterince değerlendirilmeden, bölgenin tarihi ve kültürel mirası göz ardı edilerek alındığını kaydetti.

Adem şunları söyledi: “Gümüşler, yüzyıllar boyunca korunan tarihi ve kültürel değerlere sahip bir hazinedir. Bu değerli mirası madencilik faaliyetlerine feda etmek, kabul edilemez bir ihanettir. Tıpkı İliç’te olduğu gibi, Niğde’de de patlatmalı açık ocak işletmeciliği yöntemiyle faaliyet yürütülmek isteniyor. Bu izin iptal edilmediği takdirde, yapılan kazı malzemesinden altın cevheri üretimi gerçekleştirilecek olup üretim faaliyetleri sonucu binlerce ton pas meydana gelecek. 777 hektar büyüklüğünde ruhsata sahip olan şirket 13,07 hektarlık alanda faaliyet yürütecek. Bölgedeki tüm mera alanlarını da yok edilecek. Bu değerli hazineyi madencilik şirketlerinin çıkarlarına feda edemeyiz. ÇED süreçleri eksik, toplumun görüşleri alınmamış, İliç’te madenciler halen toprak altında kurtarılmayı beklerken yeni bir maden projesi başlatılması akıl dışıdır. Alınan kararın iptal edilmesi ve bölgenin geleceği hakkında şeffaf bir süreç başlatılması için her türlü yasal ve meşru yolu kullanacağız. Gümüşler’i madencilerin insafına terk etmeyeceğiz.”

ARKEOLOJİK SİT ALANI

Gümüşler’de tüf kaya oyularak 10. yüzyılda yapıldığı düşünülen, Kapadokya bölgesinin en iyi korunan ve dünyada eşi olmayan 'Gülen Meryem Ana' freskinin olduğu Gümüşler Manastırı bulunuyor. Gümüşler Manastırı, Kapadokya bölgesindeki en büyük manastırlardan birisidir. 10. yüzyıl Bizans sanatının Anadolu'daki günümüze iyi korunarak gelmiş örneklerindir. Cumhuriyet döneminde 1924 Lozan Mübadelesi sonucunda Niğde ili çevresindeki gayrimüslimler Yunanistan'a göç edince manastır işlevliğini kaybederek terk edildi, kırk yıl kadar kullanılmadı. Manastır, 1962 yılında yeniden keşfedildi. İngiliz arkeolog Michael Gough tarafından 1963 yılında restorasyon çalışmaları başlayan Gümüşler Manastırı ve çevresi 1973 yılında arkeolojik sit alanı ilan edilerek ziyarete açıldı.