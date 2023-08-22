Siyaset sokağa indi, partiler hazır değil

Ekonomik kriz, artan geçim sıkıntısı, gerici politikalar ve baskılarla ülke yangın yeri. Bıçak kemiğe dayandı yurttaş sokağı yokluyor. Meclis’te yer alan partiler bu duruma hazırlıksız yakalandı. Yeni yol haritası arıyor.

Politika Servisi

Seçimin üzerinden sadece 3 ay geçmesine rağmen ülke siyasi krizin eşiğinde. Ekonomik tablo giderek ağırlaşırken muhalefet kendine yol arıyor. Halkın işaret ettiği mücadele rotasından korkan muhalefet ateşi düşürme çabasında.

İktidar cenahı ise isim değişiklikleri ile tren sallama halinde. Hayal satarak durumu ne kadar idare edebileceğini düşünüyor.

Yönetimde değişiklik yaparak yerel seçimlere gitmek isteyen AKP, kongresini 7 Ekim tarihinde topluyor. Ortalıkta bir dizi isim gezerken programa dair tek kelime yok. AKP’nin belediye başkan adaylarını kasım ayında duyurulması planlanıyor.

Yine kasım ayı aynı zamanda yerel seçimlere Cumhur İttifakı’nın nasıl katılacağının da belli olması bekleniyor.

Diğer ortak MHP’de kongre tartışmaları devam etse de Bahçeli’nin keyfini bozacak bir durum şu an için gözükmüyor. Bununla birlikte MHP kulislerinden gelen bilgi yerel seçim sürecinde AKP’ye mutlak teslimiyet olarak anlaşılacak hiçbir hamlenin olmayacağı yönünde. Tüm hazırlıkları tek başına seçimlere girmek üzerine.

MUHALEFET ARAYIŞTA

HDP, olağanüstü kongresini 27 Ağustos'ta düzenleme kararı aldı. Burada HDP’nin yetkilerinin Yeşil Sol Parti’ye devredilmesi kararı alınması bekleniyor. Yeşil Sol Parti’nin eşbaşkan seçimi, tüzük ve isim değişikliği yapılması beklenen kongresi ise eylül ayında gerçekleşecek.

HDP yetkililerinden aldığımız bilgiye göre partinin kongre süreci aynı zamanda 14 Mayıs seçimleri sonrası başlattıkları saha toplantılarının sonuçlarının program haline getirilmesi olarak da planlandığı ifade edildi.

İyi parti 26 Ağustos tarihinde Meral Akşener’in işaret ettiği ve bir anlamda yere seçimler öncesi yol haritasının açıklanacağı parti toplantısı yapılacak.

CHP İlçe kongreleri Eylül ayında biterken il kongreleri başlayacak.

Bu başlıklar içinde sonucu en belirsiz olan ve merakla beklenen hiç kuşku yok ki CHP’de yaşanan kurultay süreci. Mahalle seçimlerinin ardından ilçe kongreleri de bitmek üzere. Şu ana kadar Kurultay’a dair belirgin rengin oluştuğunu söylemek imkansız. İstanbul il kongresi netleşmeden de bu renk açığa çıkmayacak. İmamoğlu’nun belediye tercihi partide rahatlamaya yol açsa da Özgür özel formülü bütün gücüyle masada duruyor. CHP tüm örgütleriyle kongre sürecine kodlanırken dış dünyaya kendini kapatmış durumda.

Seçim yenilgisi sonrası İyi Parti’nin seçmenin Bahçeli’nin etki alanında çıkarma uğraşı devam diyor. Akşener’in büyük bir hedef olarak ortaya koyduğu 26 Ağustos buluşması bu konuda atılacak bir adım olarak sunulsa da kamuoyu yerel seçim tavrına odaklanmış durumda. Akşener partisinin yerel seçimlerde başarılı çıkama durumunun yaratacağı sonuçların farkında.

Partiler için eylül ayı rahat geçmeyeceği şimdiden belli oldu. Halın talepleri ile partilerin gündemi arasında açı her geçen gün daha da artarken çözüm konusunda yapabilecekleri çok fazla da bir şey kalmadı.

MECLİS YİNE TOPLANACAK

Öte yandan CHP bir kez daha Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırma hazırlığında. Bu sefer ki konu deprem olacağı öğrenildi. CHP’nin çağrısı sonrası Meclis’in toplanma tarihinin 15 Eylül olması bekleniyor. Bu çağrının diğer iki toplantıdan farklı olarak yanıt bularak Meclis’in çalışmaya başlayacağına bilgi kulislere kadar indi.

Alınan bilgiye göre Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak Meclis 1 Ekim kadar çalışıp o tarihte de resmi açılışını yapacak.

İktidarı muhalefeti bir olmuş siyaseti bir kez daha Meclis çatısı altına sıkıştırmakta kararlı gözüküyor.