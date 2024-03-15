Siyasetin maskesi sahnede düşüyor

İsrailli yazar Ilan Hatsor’un 33 yıl önce kaleme aldığı ‘Maskeliler’, Mehmet Esen yönetmenliğinde sahneleniyor. Esen, “Halka gerçekleri söylemek, yanlışa hayır demek, farkındalık yaratmak için Maskeliler’i seçtim” diyor.

Buse İlkin YERLİ

Oyuncu ve yönetmen Mehmet Esen, İsrailli yazar Ilan Hatsor’un 33 yıl önce kaleme aldığı ‘Maskeliler’ oyununu sahneye taşıdı. Bodrum’da yetişen genç oyuncular tarafından kurulan Tiyatro Meftun’un oyuncularının yer aldığı Maskeliler, yarın saat 20.00’de Nurol Kültür Merkezi, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşturulacak. Filistinli üç erkek kardeş arasında geçen trajediyi konu alan Maskeliler, savaşın insanlarda yarattığı çıkmazı etkileyici bir dille sahneye taşıyor.

BirGün’e konuşan Mehmet Esen, oyunun sahneye taşınma fikrinin nasıl geliştiğini şu sözlerle anlatıyor: “Maskeliler, savaşlar oldukça hiç unutulmayacak hep oynanabilecek bir metne sahip. Vahşi kapitalizim bu savaşları körüklüyor, zemin hazırlıyor, olması için finanse ediyor. Eskiden geri kalmış toplumlarda bunu yapıyorlardı. Artık gözleri iyice döndü. Savaşı her yerde çıkartabiliyorlar. 21’inci yüzyılda yaşadıklarımıza, yaşanan vahşetlere inanamıyorum.

Mehmet Esen (Fotoğraf: Fethi Karaduman)

Politika, politikacılar çok kirlendi. Kapitalist sistem, politikacılarla ve sanatçı müsvetteleriyle ipleri oynattırıyor. Seçtikleri politikacılar kaos yaratıp savaşı körüklerken sanatçı müsvetteleri de halkı yaptıkları filmlerle, dizilerle, müziklerle uyutuyor. Gerçeklerin görülmemesini sağlıyor. Utanarak bakıyorum halkı uyutan filmlere, dizilere. Bunlara büyük paralar veriyorlar, saçmalamalarına göz yumuyorlar. İşte bütün bu pisliğin içinde halka gerçekleri söylemek, yanlışa hayır demek, farkındalık yaratmak için Maskeliler’i seçtim.”

Esen, Maskeliler’in bugün sahneleniyor olmasının önemini “İsrail-Filistin kirli savaşında herkes İsrail’in yaptıklarından dolayı İsraillilerden nefret etmeye başladı. Oysa gerçek çok başka. İsrail halkı, bu savaşa karşı, yaşanan zulme karşı. Kapitalist sistem bunu göstermemeye, üstünü örtmeye çalışıyor. İsrail halkı bu kirli savaş dursun istiyor. İşte Maskeliler böyle bir oyun ve yazarı İsrailli” sözleriyle anlatıyor ve ekliyor: “Bu oyun yazılalı 33 sene olmuş ama hâlâ güncel. Berlin’de 10 sene önce oynadığımızda da günceldi. Maalesef bugün de güncel.”

UMUDUMUZ VAR

Savaşın sürdüğü günümüzde, bu oyunu sahneye taşırken nasıl hassasiyetler gözettiklerini sorduğumuz Esen şu ifadeleri kullanıyor: “Oyunu Bodrum’da genç tiyatrocuların kurduğu Tiyatro Meftun’la sahneye koyuyorum. Onları tanıdıkça çok sevdim, yaptıklarını gördüm, yapacaklarına inandım. Hepsi çok saygılı, terbiyeli çok yetenekli ve tiyatroya aşık çocuklar. Onlara el vermemek, destek olmamak Erkan Yücel, Münir Özkul, Genco Erkal’ın öğrencisi olarak bana yakışmazdı. Tiyatro Meftun’da pırıl pırıl gençlerle güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. Söyleyecek sözümüz umudumuz var. Tiyatroya inanıyoruz. Çünkü tiyatro 2500 yıldır kötüleri tarihin çöplüğüne gömüyor ve gömmeye de devam edecek.”