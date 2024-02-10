Siyasetin satranç tahtası İstanbul

Yerel seçim öncesi partiler son hamlelerini yapıyor. AKP ile görüşmeleri sonlandıran YRP bugün İstanbul başta olmak üzere büyükşehir adaylarını açıklıyor. DEM Parti İstanbul için Meral Beştaş ve Murat Çepni’de karar kılarken Demirtaş’ın adaylar açıklanmadan yolladığı mesaj tartışmayı derinleştirdi.

Öncü DURMUŞ

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken gözler İstanbul’a çevrildi. AKP ile CHP arasında geçmesi beklenen yarış, siyaset sahnesinin yeni dönemi için de ayrı bir önem taşıyor. Rejimin yeni dönemi için de gözünü diktiği İstanbul seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) ve Yeniden Refah Partisi (YRP) başta olmak üzere diğer partiler de seçim sonrası pozisyon alma gayretinde.

Dün parti binasında basın açıklaması düzenleyen DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yerel seçimde gösterecekleri adayların bir kısmını açıkladı. 16 büyükşehir, 40 il ve 3 ilçe belediye eş başkan adaylarını açıklayan Doğan, İBB Eş Başkan Adaylarının Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olduğunu duyurdu. Partiden edinilen bilgiye göre YSK’ya DEM İstanbul resmi adayı olarak Meral Danış bildirilecek. Pusulada onun ismi yer alacak.

Doğan, adayları açıkladıktan sonra “Kaybettirmek ya da kazandırmak seçeneklerine sıkıştırılamayacak kadar güçlü ve tecrübeli bir siyasi hareketiz. Kimseye rest veya jest yapmıyoruz. Her şeyi şeffaf şekilde ortaya koyuyoruz. Bir parti kendini güçlü hissetsin diye değil, halklar kendini daha güçlü ve barış halinde yaşasın diye mücadele ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Geçen hafta yapılan MYK toplantısında alınan kararları hatırlatan Ayşegül Doğan, bütün kararları ülkenin farklı yerlerindeki halk buluşmalarından gelen talepler doğrultusunda aldıklarını söyledi.

DEMİRTAŞ’IN MESAJI DİKKAT ÇEKİCİ

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın DEM Parti’nin adaylarının açıklanmadan saatler öncesinde Başak Demirtaş’ın sosyal medya hesabı üzerinden verdiği mesajı ise dikkat çekti.

Aylar sonra sessizliğini bozan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Son yirmi günde yaşanan tartışmalara bile bakarak maalesef ki şu tespiti rahatlıkla yapabiliriz; Türkiye’de artık siyaset değil ‘tüccarlık’ yapılıyor” ifadelerine yer verdi.

“Başak Demirtaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığını da Dem Parti’nin üçüncü yol çabalarını da anlamıyor, anlayamıyorlar” eleştirisini yaptı.

Başak Demirtaş’ın adaylığının DEM Parti’nin üçüncü yol siyasetini görünür kılmak için olduğunu vurgulayan Selahattin Demirtaş, “Kürt sorunu, Türkiye’de yaşanan ağır demokrasi ve adalet sorunu bizim önceliğimizdir. Bu sorunların çözümü için konuşmak isteyen herkesle konuşuruz” diye kaydetti.

Demirtaş’ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

“Bizim için 1 Nisan ve sonrası önemlidir. CHP meseleyi sırf 31 Mart’tan ibaret görmemeli, uzun soluklu bir demokrasi mücadelesi ittifakını önemsemelidir. AKP ise seçimsiz geçecek bir dört yılı demokrasiye dönüşün fırsatı olarak ele almalıdır. DEM Parti de her iki parti dâhil tüm partilerle görüşebilmeli, kim bu ilkelere bağlı kalacaksa onunla uzlaşma aramalıdır. Başak Demirtaş’ın adaylık iradesi bu yönleriyle, DEM Parti dışındaki siyasi aktörlerce doğru değerlendirilmemiştir. Bu nedenle, başka kıymetli arkadaşlarımızla seçim yarışına girileceği anlaşılmaktadır. Oysa biz bu siyasi hamleyi seçimden çok toplumsal barış için önemsiyoruz”

YENİ DÖNEM TARTIŞMASI

DEM Parti’nin bir süredir adaylık tartışmaları sürerken gelinen süreçte özellikle Mayıs seçimlerindeki yenilginin ardından parti yeni dönemde bir yol arayışında.

Başak Demirtaş’ın adaylık çıkışından DEM Parti ile varılan uzlaşmaya, Selahattin Demirtaş’ın sessizliğini bozarak verdiği mesajlardan parti çevresindeki tartışmalara kadar birçok gelişme bunu kanıtlar nitelikte.

Daha önce Dört dönem milletvekilliği yapan Leyla Zana’nın yıllar sonra 2013’teki “Çözüm Süreci” hatırlatması ve Erdoğan’ın “süreci dondurucuya kaldırdım” sözlerine atıfta bulunarak, “Artık miadı geçmek üzere, bence dondurucudan çıkarıp bu işi esastan ele almak gerekiyor” söylemleri de bu tartışmaların başka bir işareti. Önceki gün Seçimlere yönelik konuşan KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu’nun AKP karşıtlığı üzerinden kurguladığı ittifaklar devam etmeli açıklaması da dikkat çekti.

REJİMİN YENİ DÖBEM HASSASİYETİ

DEM Parti’nin ise uzun süredir tartışılan önümüzdeki dönem bu yol haritasını belirlemede ise yerel seçim süreci şüphesiz etkili olacak. Mayıs seçimleri sonrası politik hattı belirlemeye çalışan partide 31 Mart seçimleri bunun ilk ayağını oluşturacak. İttifak süreci devam edecek mi? , Yeni bir çözüm süreci mümkün mü? , DEM Parti açısından var olan rejim karşısında bir görüşme imkânı yaratılabilir mi? Tüm bu soruların cevabı önümüzdeki süreçte çözümlenecek.

Yaklaşan yerel seçimlerde İstanbul üzerinden kurulan stratejiler Saray rejiminin önümüzdeki dönem siyaseti için de önemli bir yerde duruyor. AKP iktidarı bir taraftan DEM Parti’nin izleyeceği yolu dört gözle izlerken diğer yandan uzunca bir süredir heyetler arasında görüşmelerini sürdürdüğü YRP’ye alan vermemeye çalışıyor. Öyle ki AKP içerisinde de Leyla Zana’nın çözüm süreci mesajı AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala tarafından da “Gelin ey Türkiye’de siyaset yapanlar, birlikte problemleri çözmek için herkesi yönlendirelim. Herkese alan açalım ve fırsat verelim” sözleri ile desteklendi. Başak Demirtaş’ın adaylık çıkışı da AKP cenahı açısından el altından desteklenen unsurlardan birisi oldu.

ADAYLAR BUGÜN BELLİ OLACAK

Öte yandan YRP’nin kendisinden güç devşirmesine izin vermek istemeyen Erdoğan’ın, özellikle MHP ile ittifakı sürerken yeni bir kambura ihtiyacı yok. Ancak yine de YRP’nin Mayıs seçimleri baz alındığında iktidarın kazanmasındaki payı büyük. Bugüne kadar görüşmeleri bu incelikle sürdüren AKP iktidarı YRP’nin 2 büyükşehir ve 35 ilçe isteğini geri çevirdi. Çıkar çatışmalarının yaşandığı ve il-ilçe pazarlığına dönen görüşmeler sonucu yerel seçimler açısından düğüm ise bugün çözülecek. YRP’nin bugün İstanbul başta olmak üzere adaylarının bir kısmını daha açıklayacak.