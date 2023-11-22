Siyasi kararlara siyasi yanıt

Dışişleri Bakanı Fidan, eski HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ile Yüksekdağ ve iş insanı Kavala hakkında konuştu. Fidan, AİHM kararının uygulanmaması konusunda ‘‘siyasi karara siyasi karşılık verdiklerini’’ belirtti.

Hüseyin ŞİMŞEK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ ve iş insanı Osman Kavala için hak ihlali kararı veren AİHM’in bu hükümlerinin uygulanmaması hakkında konuştu. Bakan Fidan, kararları “siyasi” kabul ettikleri için siyasi karşılık verdiklerini söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Dışişleri Bakanlığı 2024 Yılı Bütçe Teklifi kapsamında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Hakan Fidan, AİHM kararlarına değindi. İş insanı Kavala ile siyasetçiler Demirtaş ve Yüksekdağ hakkındaki hak ihlali kararlarının uygulanmadığını anımsatan milletvekillerine yanıt veren Bakan Fidan, “Eski Adalet Bakanımız Sayın Gül burada, biz çok defa kendisiyle de konuştuk ben önceki işimdeyken yani burada bir problem yok ama adamın siyasallaştırdığı davaya verilecek cevap da siyasal olur. Değerli vekiller yani bunda bir yanlışlık yok... Adam FETÖ mahrem imamı, işte süresi dolmuş, bilmem ne olmuş yani çıkıyor, hukuken ne emredilmişse onu yapıyoruz ama siyasallaştırılan konularda ister istemez siyasal bir tavır oluşuyor” dedi.

KADROLAR HÂLÂ DOLMADI

Dışişleri Bakanlığı’nın personel kadrosunun darbe girişiminin ardından boşaldığını ve hâlâ tam olarak doldurulamadığını kaydeden Bakan Fidan, “Personel sayısı gerçekten belli noktalarda az, özellikle FETÖ kalkışmasından sonra, Dışişleri Bakanlığında yapılan temizlikten sonra belli miktarda personel düşmesi oldu. Bu konuda da tabii, yapılan, atılan adımlar var. Personel kalitesinden vazgeçmeden bu sayıyı nasıl artırabiliriz, onun için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığımızla da bu konuda anlayış birliği içerisindeyiz, kadro almak sıkıntı olmuyor bu yıl itibarıyla ama gerçekten uygun arkadaşları bulmakta sıkıntı yaşayabiliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

BAKANLIK ATAMALARI

CHP’li Namık Tan, komisyon toplantısında, Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan “siyasi atamaları” gündeme getirdi. CHP’li Tan, “Sizin döneminizde başlamayan ancak hız kesmeden devam eden siyasi üst düzeyli atamalar sonucu Türkiye’nin yurtdışındaki büyükelçilerinin mesleğin dışından gelen, siyasi atamayla belirlenmiş olanlarının sayısı 22’ye ulaştı. Merkezde Genel Müdürlük seviyesindeki 30’a yakın makamın 10’u sizin de katkınızla meslek dışı kişiler tarafından yürütülüyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, bu atamaların da normal olduğunu öne sürdü. Bakan Fidan, “Dışarıdan atamalarla ilgili yani bunların ben makul bir oran içerisinde olduğunu düşünüyorum, dünyadaki yüzdeye baktığınız zaman, diğer ülkelere baktığımız zaman aynı şekilde bu uygulamaların olduğunu da görüyoruz” diye konuştu.

GÖNDERMEYE NİYETİMİZ YOK

Esad yönetiminin genel af ilan etmesine rağmen ülkelerine dönmeyen Suriyeliler için yapabilecek bir şeyleri olmadığını da söyleyen Dışişleri Bakanı Fidan, “Kendi halkı ile rejim arasında güven ilişkisi olmayınca halk gitmiyor. Bizim de insanların kendileri gönüllü dönmediği sürece, onları zorla gönderme imkânımız ve politikamız da yok, öyle bir niyetimiz de yok açıkçası” dedi.